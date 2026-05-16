Украина терпит поражение, неся колоссальные военные потери. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что Российская армия продолжила наступление, однако Киев молчит о своих потерях.

«Думаю, причина состоит в том, что если бы мы узнали реальные цифры, то были бы в ужасе от потерь украинской стороны», — сказал аналитик.

Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 060 военных

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что только за одну неделю только в зоне ответственности группировки войск «Восток» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 1940 военнослужащих. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ, в результате бойцы ВС РФ заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области.