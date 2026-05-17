Собянин: силы ПВО сбили еще десять дронов над Москвой

Атаку беспилотников на Москву продолжают отражать, уничтожены ещё десять БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом Собянин написал в МАХ.

Он уточнил, что силы ПВО продолжают боевую работу. На местах падения обломков выявлены незначительные повреждения, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», — написал мэр.

Ранее 19 украинских беспилотников было уничтожено при попытке атаки на столицу.