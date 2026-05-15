Киев начал скупать российские Telegram-каналы

Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов для последующего распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и ВС России, сообщает СВР.

По данным СВР, с конца апреля Киев рассылает предложения о приобретении данных ресурсов со специально созданных фейковых аккаунтов и от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения.

«Преследуют цель подмены информационного наполнения... площадок и... использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

Киев пытается втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам России, предупредили в СВР.

