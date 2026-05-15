Число жертв атаки на Рязань выросло до четырех. По новым данным, не удалось спасти еще одного ребенка, сообщил глава российского региона Павел Малков в Telegram.

По данным губернатора, госпитализированы семь человек.

«Остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — уточнил Малков.

Раскрывая масштабы разрушений в городе, чиновник уточнил, что продолжается ликвидация последствий атаки в двух жилых домах и на территории предприятия. Кроме того, в нескольких многоквартирных домах выбило окна.

Один из древнейших городов России — Рязань — Вооруженные силы Украины атаковали в ночь на 15 мая. Сообщалось, что не выжили 3 человека, еще 12 пострадали. Очевидцы сняли последствия удара на видео.