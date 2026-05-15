Новости СВО сегодня: обмен пленными и массированный удар по РФ

РФ и Украина провели обмен пленными, пока ВСУ попытались нанести массированный удар по российским регионам. Новости СВО на 15 мая — в подборке «Рамблера».

Обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ в «Макс», содействие в работе оказали представители ОАЭ.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Массированная атака

Как сообщает «Царьград», минувшей ночью ВСУ атаковали ряд регионов России с помощью БПЛА. Одна из атак пришлась по Рязани — обломки БПЛА попали в два многоэтажных дома. Три человека погибли, еще 12 получили ранения. По мнению экспертов, противник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу. Там атаку отбили.

Также дроны сбивали в Подмосковье, массированную атаку отразили под Ростовом. Белгородскую область атаковали с помощью ракет РСЗО HIMARS.

Тем временем российские источники заявляют, что ВС РФ наносили удары по Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Одесской, Запорожской областям.

Создание буферной зоны

На северной части фронта ВС РФ продолжают создавать буферную зону. На сумском направлении в Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов и продвижение в направлении Бачевска. В Сумском районе бои продолжаются в Кондратовке, Запселье. В Краснопольском районе — тактическое продвижение в окрестностях Рясного.

По информации российского командования, в Богодуховском районе Харьковской области начата принудительная эвакуация населения. На волчанском участке штурмовики ВС РФ продвинулись на 11 участках до 1,1 км.

Бои в Донбассе

ВС РФ под Константиновкой прорвались в центр Новодмировки. Российские военные продолжают охват города с флангов: бои идут у Горы, Сантуриновки, Ильиновки, Степановки, Долгой Балки.

В Днепропетровской области группировка войск «Восток» вклинивается в глубину обороны ВСУ северо-западнее Александрограда. В Запорожской области тяжелая обстановка на юге и фиксируется продвижение на востоке.