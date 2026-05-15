Отказ США от отправки войск в Польшу стал шоком для Европы

США отменили решение о переброске в Польшу четырех тысяч военнослужащих.

"Этот шаг застал врасплох европейских союзников", - отмечает издание Politico, назвав его еще одним примером непредсказуемости Вашингтона.

"Причина, по которой Хегсет отдал этот приказ, не ясна", - указывает Politico.

Тем более, что солдаты и техника уже начали прибывать в Польшу. В европейских столицах растет серьезное беспокойство, поскольку США не стали заранее информировать союзников.

"Европейским столицам подан сигнал - они могут поплатиться за публичное несогласие с Белым домом", - пишет издание.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что снижение военного присутствия США в Европе будет проводиться в координации с альянсом.

"Европейские и американские официальные лица последние сутки постоянно общались по телефону, пытаясь понять суть решения и выяснить, не ожидаются ли новые сюрпризы", - указывает Politico.

По мнению газеты The Washington Post, отмена развертывания подчеркивает "хаотичный и внезапный характер решений Белого дома, которые осложнили ситуацию в Восточной Европе и поддержку союзников".

В Вашингтоне заявили, что решение "тщательно продумано" и принято "после всесторонней оценки". Четыре тысячи американских солдат из 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии должны были отправиться из Техаса в Польшу в рамках ротации на 9 месяцев. Как отмечает The Washington Post, ожидалось, что помимо солдат в Польшу будут отправлены тяжелая техника, в частности танки "Абрамс" и боевые машины "Брэдли". Они должны были принять участие в учениях, цель которых - "подать сигнал Москве".

"Наши противники внимательно следят за происходящим, - заявил командующий 1-й кавалерийской дивизией генерал-майор Том Фелти. - Когда бронетанковая бригада выдвигается вперед, это посылает четкий и недвусмысленный сигнал".

В Европе пока не понимают, относятся ли эти силы к уже объявленному Трампом сокращению присутствия войск. Ранее США объявил о выводе пяти тысяч солдат из Германии. По данным Euronews, вместо вывода солдат из ФРГ США отменили отправку контингента в Польшу. А из Германии будет выведена еще тысяча солдат.

В НАТО пытаются сохранить лицо и заявляют, что решение США будет иметь "ограниченное влияние" на военный потенциал блока. В Брюсселе напоминают, что Франция и Германия совместно разместили на восточном фланге НАТО пять тысяч солдат, а к концу 2027 года их число увеличится еще на несколько тысяч. Ротационные силы формально не включены в планы сдерживания и обороны НАТО.

"Если посмотреть на присутствие США в Европе, оно по-прежнему масштабно", - заявил Рютте. "Тем не менее, решение вызовет разочарование в Варшаве, где рассчитывали, что Пентагон перебросит войска из Германии в Польшу", - отмечает Euronews.

Польша всегда считалась одним из основных союзников США в Европе, поэтому отказ Вашингтона от переброски войск является болезненным ударом. В Варшаве пытаются приуменьшить значение этого шага, заявляя, что имеющиеся "возможности польских вооруженных сил и присутствие американских войск в Польше укрепляют восточный фланг НАТО".