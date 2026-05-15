Названы сроки начала основных боев за Краматорск и Славянск

Основные сражения за Славянск и Краматорск могут развернуться в августе-сентябре. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что, судя по последним ударам ВС РФ в глубину Украины, российские военные уничтожают поставки вооружения ВСУ, инфраструктуру и другие объекты.

«То есть практически это уже началось. Погода как раз хорошая. Факторов много, но атаки на Западную Украину, на Закарпатье, куда поставки идут из Румынии, на порты о многом говорят», — заявил эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что главное — лишить ВСУ транспортных коммуникаций, складов, аэродромов и цехов по сборке БПЛА. Он назвал это «серьезной» задачей, однако ВС РФ справятся с ней.