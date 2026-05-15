Россия и Украина обменялись пленными

Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - сказали в военном ведомстве.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ, сообщили в Минобороны.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "1 000 на 1 000". 9 мая Ушаков отмечал, что соответствующими службами РФ и Украины ведется активная работа со списками военнопленных и, если будут достигнуты договоренности, то начнется обмен.