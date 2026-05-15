Погибшие в Рязанской области и 355 БПЛА. Последствия атаки на регионы

Силы ПВО за ночь сбили 355 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки ВСУ на Рязань погибли 3 человека, 12 пострадали.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Силы ПВО в период с 23:00 мск 14 мая до 07:00 мск 15 мая перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Каспийского морей.

Над Тульской областью сбили девять БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в "Максе".Над тремя городами и пятью районами Воронежской области уничтожили 18 украинских беспилотников, подчеркнул губернатор региона Александр Гусев в "Максе".

В Таганроге и 11 районах Ростовской области уничтожили более 40 беспилотников в ходе отражения массированной воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в "Максе".

Силы ПВО сбили вечером 14 мая и в ночь на 15 мая пять украинских беспилотников над Калужской областью, рассказал губернатор региона Владислав Шапша в "Максе".Прошедшей ночью над Брянской областью обнаружили и уничтожили 13 вражеских БПЛА самолетного типа, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Последствия

Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима, в результате погибли три человека, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в "Максе".Еще 12 человек, в том числе дети, получили ранения.

В результате атаки на Рязань также получили повреждения два многоэтажных жилых дома.Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.Ведется разбор поврежденных конструкций.Организована эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, последствия атаки ликвидируются.Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибших и пострадавшим необходимую помощь.Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате атаки ВСУ на Рязань, сообщили в пресс-службе ведомства.Занятия и уроки в школах и детсадах в Октябрьском районе Рязани отменили после атаки БПЛА.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.Семь пострадавших при атаке БПЛА в Рязани находятся в больницах, среди них четверо детей, а также двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.Жилой частный дом получил повреждения в Фокинском районе Брянска после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.Оперативные и экстренные службы работают на месте.