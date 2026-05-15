Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что под удар в Киеве попали военные объекты и объекты противовоздушной обороны ВСУ. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее по военным объектам на территории Украины был нанесен массированный комбинированный удар. «Аргументы и факты» подчеркивают, что речь идет об одном из самых масштабных ударов с начала 2026 года. По данным газеты, в нем были задействованы крылатые ракеты, баллистика и гиперзвуковое оружие.

Иванников подчеркнул, что речь идет о системной работе ВС РФ, показавшей несостоятельность политики Владимира Зеленского. По мнению подполковника, атака представляла собой «приглашение на переговоры».

«Сейчас можно говорить о том, что киевской ПВО не существует. Удар нанесен столь существенный, что режиму Зеленского придется сесть за стол переговоров», - считает Иванников.

По информации «Аргументов и фактов», в результате удара, в частности, был поражен завод по ремонту военных самолетов в Жулянах и тренировочная база спецназа ВСУ.

