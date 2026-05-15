«Хезболла» провела серию атак на израильскую армию

Ливанское движение «Хезболла» заявила о серии боевых операций против израильских войск на юге Ливана, применялись управляемые ракеты и ударные беспилотники.

Проведено 13 боевых операций против армии Израиля на юге Ливана, передает РИА «Новости».

Удары наносились по танкам «Меркава», автомобилям Hummer, артиллерийским позициям и скоплениям военной техники в восьми населенных пунктах.

Бойцы использовали управляемые ракеты, ударные беспилотники, артиллерию и ракетные залпы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая бойцы ливанского движения сбили израильский военный вертолет ракетой класса «земля – воздух». Для уничтожения тяжелой бронетехники ЦАХАЛ шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы беспилотники.