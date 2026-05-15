Рязанскую область 15 мая атаковали беспилотники ВСУ, в результате погибли и пострадали жители Рязани. Главное об атаке и ее последствиях - в материале «Рамблера».

Заявление губернатора

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что в ночь на 15 мая регион был атакован беспилотниками. Он заявил, что атака затронула жилые дома и территорию одного из промышленных предприятий.

Жертвы, пострадавшие и разрушения

Позже Малков подтвердил, что в результате атаки беспилотников в Рязани погибли три человека и пострадали 12, в том числе дети. Повреждены были два многоэтажных жилых дома.

Власти организовали эвакуацию жителей и открыли пункты временного размещения. Губернатор указал, что на местах происшествия идет разбор поврежденных конструкций.

Российский город подвергся массированной атаке ВСУ

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что семеро пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей, а также двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщило ТАСС.

Отмена занятий

Малков сообщил, что в целях безопасности в пятницу, 15 мая, будут отменены занятия и уроки в детских садах и школах Октябрьского района Рязани. Решение касается двадцати одного детсада и двенадцати школ. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.

Заявление Минобороны

В ночь на 15 мая российская ПВО перехватила 355 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей, Крыма, Калмыкии, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.