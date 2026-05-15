ВС РФ поразили более 15 украинских станций РЭБ в Харьковской области

Военнослужащие войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ за неделю на харьковском направлении, несмотря на попытки маскировки средств радиопомех. Об этом ТАСС сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Фунтик.

"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Операторы разведывательных и ударных БПЛА круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, опытные операторы обнаруживают и поражают станции", - рассказал он.

Отмечается, что уничтожение станций и средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово использовать различные типы разведывательных и ударных дронов. "Стараемся поражать как сами станции помех, так и используемые для их питания генераторы и личный состав боевиков, которые работают с этими станциями",- добавил военный.

Для координации действий используются штатные средства связи. Благодаря качественному соединению управление подразделениями ведется бесперебойно и круглосуточно.

Объективный контроль осуществляется в прямом эфире за счет стабильного интернет-соединения. Работа координируется исключительно в системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.