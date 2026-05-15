Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань несовместимые с жизнью травмы получили три жителя города, после удара часть школ города будет закрыта ради безопасности детей. Об этом объявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Занятия временно прекращены в десятке школ и 21 детском саде в столице области. По словам представителя власти, после смертельной атаки ведется разбор завалов, для рязанцев развернуты пункты временного размещения.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», — говорится в заявлении, которое выпустил глава российского региона.

Последствия удара ВСУ по Рязани попали на видео.