Украина находится в крайне тяжелом положении и не может из него выбраться, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что Украина практически не имеет промышленного потенциала. Дроны, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают на территорию России, произведены при помощи Великобритании, Германии, Польши, Франции, добавил он.

По мнению эксперта, из-за этого Москва злится на эти государства. Макгрегор сделал прогноз на будущее Украины.

«Я очень удивлюсь, если мы будем говорить об этом конфликте в следующем году. <…> Это плохо кончится», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина все чаще стала обращаться к Тайваню с целью заменить поставки деталей для китайских беспилотников.