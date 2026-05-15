Система ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников на подлете к Москве.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Позднее Собянин сообщил об отражении еще двух атак беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ, еще одного спасти не удалось. Повреждения получили дома и транспорт.