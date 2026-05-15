Пентагон признал только один удар по мирным жителям в Иране

Выступая в четверг на слушаниях в сенате, командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер фактически признал, что Пентагон не способен предоставить отчетность по жертвам среди гражданского населения Ирана, за исключением одного резонансного эпизода.

Отвечая на острые вопросы законодателей о легитимности массированных бомбардировок, он констатировал, что бомбардировка школы для девочек является единственным ударом США, который потенциально мог привести к гибели мирных жителей. При этом адмирал был вынужден признать, что никаких доказательств потерь среди пациентов больниц или учащихся других учебных заведений у него нет, поскольку ни один из многочисленных инцидентов, вызвавших озабоченность, не был подвергнут надлежащему расследованию.

Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 81 млрд долларов за 75 дней

Издание New York Times отмечает, что сенаторы встретили эти объяснения с явным скепсисом, особенно на фоне ошеломляющей статистики: за время операции американские силы нанесли по Ирану порядка 13,6 тысячи ударов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

