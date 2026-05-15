Страны Запада ослабили собственные ресурсы длительными поставками вооружений Украине, из-за чего оказались в более уязвимом положении перед Россией. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала The Young Turks.

«Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине, чтобы та пыталась уничтожать русских. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы», — заявил он, отметив, что теперь Запад оказался в крайне уязвимом положении.

По его мнению, возможности США и Европы в ведении современной войны значительно уступают потенциалу России. Подполковник также заявил, что дальнейшее обострение конфликта с Москвой может привести Запад к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры устали от резкого тона и нотаций президента Украины Владимира Зеленского. Politico отмечает, что на саммите Евросоюза на Кипре украинский лидер подвергся критике со стороны других политиков из-за его ожиданий относительно ускоренного вступления Украины в ЕС.