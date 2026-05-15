Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 81 млрд долларов за 75 дней

Стоимость военной кампании США против Ирана продолжает стремительно расти и, по данным аналитического портала Iran War Cost Tracker, на семьдесят пятый день операции превысила астрономическую отметку в 81 миллиард долларов.

© Московский Комсомолец

Ресурс, ведущий непрерывный мониторинг трат, включает в расчеты все сопутствующие издержки: от логистики и содержания корабельной группировки до денежного довольствия военнослужащих. Методика таких оценок опирается на секретный доклад Пентагона для Конгресса, согласно которому стартовые расходы составляли 11,3 миллиарда долларов за первые шесть суток, а каждые последующие сутки обходятся американским налогоплательщикам в среднем в один миллиард долларов ежедневно.

Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Аракчи высказался про новое нападение США на Иран.