Десятки украинских беспилотников уничтожили над восьми регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По его данным, БПЛА были сбиты 14 мая с 08:00 до 23:00 над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский дрон, сбитый над городом Рыльск, упал на спортивную площадку и взорвался. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Атаку отражали с 21:00 мск 13 мая до 7:00 мск 14 мая. Часть дронов ликвидировали в столичном регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

Ранее президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники.