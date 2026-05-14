Шойгу рассказал о положении российских войск в зоне проведения спецоперации

В зоне проведения спецоперации Вооруженные силы (ВС) России владеют стратегической инициативой. Сейчас российские войска уверенно продвигаются вперед, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В настоящее время российские Вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза сообщал, что Россия с начала 2026 года взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне спецоперации.