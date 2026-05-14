Трамп заявил об отсутствии планов у Китая поставлять Ирану военное оборудование

Председатель КНР Си Цзиньпин дал такое обещание в ходе переговоров в Пекине, сообщил президент США.

«Он заявил, что не собирается поставлять военное оборудование исламской республике. Это важное заявление», — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

По словам Дональда Трампа, китайский лидер сообщил, что страна закупает значительные объёмы иранской нефти и хотела бы это продолжать.

Американский лидер 13 мая прилетел в Пекин с трёхдневным визитом. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.