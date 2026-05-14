Новости СВО сегодня: срыв маневра ВСУ и удар по базе дронов

В четверг, 14 мая, в Минобороны России сообщили о взятии Николаевки и ликвидации техники ВСУ под Добропольем. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Николаевки

Населенный пункт Николаевка в ДНР перешел под контроль российских войск. Об этом 14 мая сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что успешную операцию провели подразделения «Южной» группировки войск.

Срыв маневра ВСУ под Добропольем

Операторы ударных дронов ВС РФ обнаружили и ликвидировали четыре боевые бронемашины ВСУ. Как сообщили в военном ведомстве, атака позволила сорвать ротацию личного состава украинских подразделений.

В Минобороны РФ отметили, что разведывательные и ударные беспилотники работают круглосуточно. Помимо бронетехники, целями операторов БПЛА становятся узлы связи, командные пункты и другие военные объекты.

Ликвидация «Бабы-яги» и роботов

Специалисты подразделений беспилотных систем группировки «Центр» с помощью ударных FPV-дронов поразили силы ВСУ на добропольском направлении. В результате ударов были уничтожены роботизированные комплексы и военная техника, рассказали в Минобороны РФ.

Помимо выполнения ударных задач, операторы дронов ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства. Во время разведки были также обнаружены и уничтожены гексакоптеры типа «Баба-яга».

Группировка «Север» сорвала воздушную разведку ВСУ

Операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса в составе группировки «Север» обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников ВСУ, включая модели самолетного типа. Уничтоженные БПЛА применялись для воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, отметили в Минобороны России.

Во время мониторинга были также выявлены тяжелые боевые дроны ВСУ, следовавшие в направлении российских позиций. Все цели были перехвачены и уничтожены в воздухе.

Залп «Града» дезорганизовал солдат ВСУ

Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. В ходе выполнения задачи были уничтожены полевые укрепления и места скопления личного состава ВСУ.

Цели были выявлены оператором разведывательного беспилотника во время мониторинга района. После подтверждения координат расчет «Града» отправился на позицию и нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Украинским подразделениям был нанесен существенный урон, что привело к дезорганизации управления ВСУ на этом участке.

Удар по базе дронов ВСУ

Во время воздушной разведки в лесу Запорожской области российский расчет БПЛА обнаружил замаскированную базу подразделений беспилотной авиации ВСУ. На объекте располагался скрытый пункт управления, также там был зафиксирован подвоз ударных дронов и боеприпасов, рассказали в Минобороны.

Координаты цели были переданы артиллерийским подразделениям. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» заняли позиции и нанесли удар по объекту ВСУ. Точным залпом были полностью уничтожены укрытия, аппаратура управления беспилотниками и весь склад боекомплекта. В результате ВСУ лишились возможности проводить аэроразведку и применять ударные дроны на этом участке.