Лихачев: интенсивность атак ВСУ на Энергодар возросла
Число атак ВСУ на Энергодар, начиная с 12 мая, резко выросло, особенно жестоким ударам подвергается социальная инфраструктура города. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.
"Начиная с 12 числа очень резко возросла активность ВСУ, речь идет о гораздо большем количестве ударов, чем даже до объявления перемирия. Особо жестко подвержена ударам социальная инфраструктура города. Это и электрораспределительные станции, и станции газоснабжения, и водозабор, и автозаправочные станции, где уже было несколько пожаров, которые героически совершенно тушили местные пожарные. Это и удары по вышкам сотовой мобильной связи, в том числе по вышкам, которые расположены на крыше жилых домов", - рассказал Лихачев.
По его словам, экспертов МАГАТЭ регулярно информируют о положении на ЗАЭС.
"Продолжается присутствие миссии МАГАТЭ. На регулярных брифингах руководство станции, руководство силовых структур информирует специалистов МАГАТЭ о положение дел. Все 6 блоков в состоянии "холодного останова", ничего у нас не вызывает каких-то сомнений и опасений. Главная надежда - чтобы нам в конце месяца все-таки договориться о режиме тишины и с учетом снижения уровня воды в Днепре провести ремонт Днепровской линии электроснабжения, чтобы чуть-чуть поднять устойчивость, самостоятельность Запорожской атомной электростанции", - сказал глава Росатома.