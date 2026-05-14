Лихачев: интенсивность атак ВСУ на Энергодар возросла

Число атак ВСУ на Энергодар, начиная с 12 мая, резко выросло, особенно жестоким ударам подвергается социальная инфраструктура города. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

"Начиная с 12 числа очень резко возросла активность ВСУ, речь идет о гораздо большем количестве ударов, чем даже до объявления перемирия. Особо жестко подвержена ударам социальная инфраструктура города. Это и электрораспределительные станции, и станции газоснабжения, и водозабор, и автозаправочные станции, где уже было несколько пожаров, которые героически совершенно тушили местные пожарные. Это и удары по вышкам сотовой мобильной связи, в том числе по вышкам, которые расположены на крыше жилых домов", - рассказал Лихачев.

По его словам, экспертов МАГАТЭ регулярно информируют о положении на ЗАЭС.