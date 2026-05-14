Россия готовится обрушить на Украину «дроновое цунами»

Отставание ВС РФ в развитии и применении дронов стало привычным, однако в скором все может измениться. Как сообщает «Царьград», на Западе ждут, что российские военные обрушат на Украину «дроновое цунами».

Миллионы FPV-дронов

Польский военный эксперт Томаш Дармолинский обратил внимание на принципиальное изменение отношения командования ВС РФ к FPV-дронам. Наблюдается переход к модели, когда системы БПЛА интегрированы в структуру армий, бригад и полков.

«Это уже не просто группа из нескольких операторов, прикрепленных к штурмовому батальону. Это попытка создать постоянный боевой компонент со своей собственной системой набора, обучения, логистики, техников, операторов, инструкторов и связями с артиллерией и разведкой», — заявил он.

На такие мысли его натолкнули два обстоятельства: формирование в конце 2025 года Войск беспилотных систем и радикальное увеличение количества дронов, применяемых ВС РФ на фронте. Дармолинский отмечает, что к 2026 году РФ планирует произвести около 7,3 млн FPV‑дронов и 7,8 млн боеголовок для различных БПЛА — «это огромные цифры».

«Среднефронтовое потребление» в таком случае составит 608 000 FPV‑дронов в месяц, 20 000 дронов в день или более 830 ударов в час на всем фронте. И хоть это не совсем верная экстраполяция, даже если результативные попадания обеспечат 5–10% беспилотников, то и в этом случае на их долю будет приходиться от 200 до 400 целей в сутки.

Сам сдвиг в восприятии БПЛА как расходника является огромным прорывом в военной культуре РФ. Кроме того, Россия уже показала способность кратно наращивать выпуск беспилотников других классов, что особенно хорошо видно на примере производства «Гераней» и «Гербер».

По оценкам спецслужб противника, в 2025 году Россия уже произвела около 4 млн БПЛА всех типов. Увеличение этой цифры на 3 млн выглядит амбициозной, но выполнимой задачей.

Есть проблемы

Эксперты и представители отрасли заявляют, что сфера производства БПЛА находится в весьма сложном положении из‑за засилья компаний, которые выдают китайскую продукцию за свои разработки и продают ее военным с огромной наценкой.

«В итоге эти серьезные ребята дают 250 БПЛА в месяц — это вообще ни о чем. То есть они полностью провалили все направления, которым им доверили, при этом лоббируя свои интересы и блокируя развитие целых отраслей вооружений», — заявил разработчик БПЛА Сергей Товкач.

Он замечает, что сейчас флот получает безэкипажные катера «Зефир», стоимость каждого из которых составляет около 93 млн рублей. При этом небольшие компании предлагали военным аналоги по цене от 3 до 10 млн рублей.

По мнению ряда профильных ресурсов, аналогичная ситуация наблюдается с мультикоптерами‑бомбардировщиками. Между тем дроны типа «Баба Яга» демонстрируют исключительную эффективность и разностороннюю полезность — с помощью них ВСУ «разбирают» блиндажи, обеспечивают снабжение штурмовиков, минирует тылы российских военных и поднимает в воздух ретрансляторы радиосигнала.

Телеканал подчеркивает, что опубликованные противником данные вселяют определенный оптимизм, однако для этого России придется подтянуть военно-промышленный комплекс до уровня требований военного времени. Победа в конфликте будет зависеть от создания прозрачных и честных правил конкуренции, в которых заказы будут получать те, кто производит более эффективные и массовые беспилотники.