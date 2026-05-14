Российские боевые самолеты превзошли истребители НАТО

Самолеты ВКС России превосходят на поле боя системы вооружения Запада. Об этом на X съезде Союза машиностроителей заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, передает ТАСС.

«Лучшим подтверждением является превосходство наших боевых самолетов на поле боя, в том числе над самыми современными западными, натовскими системами вооружений», - отметил он.

По его словам, ОАК вместе с Союзмашем прошел все испытания, после которых уверенно можно сказать, что авиастроительная отрасль стала более современной и эффективной, отвечающей всем возможным вызовам.

До этого стало известно, что ОАК передала в войска очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. Перед отправкой в армию самолеты прошли полный цикл заводских испытаний — летчики Минобороны протестировали их в различных рабочих режимах. Военнослужащие отметили, что машина работает без нареканий и удобна для экипажа.

Ранее российские войска получили Су-57 с новым техническим оснащением.