Каунас: ротация войск США в Европе временно приостановлена
В Европе приостановлена ротация американских войск, сообщил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас в эфире радио LRT.
«Ротация была приостановлена для оценки того, как США будут размещать свои силы в Европе. Пока что такая информация», — цитирует его РИА Новости.
