$73.3485.9

Каунас: ротация войск США в Европе временно приостановлена

RT на русском

В Европе приостановлена ротация американских войск, сообщил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас в эфире радио LRT.

Каунас: ротация войск США в Европе временно приостановлена
© Министерство обороны Армении
«Ротация была приостановлена ​​для оценки того, как США будут размещать свои силы в Европе. Пока что такая информация», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа отверг информацию об открытии неба для украинских БПЛА.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Европу оказывать на Россию давление, а не вести с ней переговоры.