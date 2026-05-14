Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев сообщил о планах восстановить исправительную колонию №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области. Это учреждение, ставшее символом мужества и стойкости российских военнослужащих в период вторжения Вооруженных сил Украины в приграничье, будет не только отстроено заново, но и увековечено как памятник героической обороне.

«Однозначно в планах наших восстанавливать колонию», — заявил Гостев, отвечая на вопрос РИА Новости, подчеркнув, что на территории учреждения планируется установить специальный памятник, посвященный тем трагическим и героическим событиям.

История этой колонии, где до событий 2024 года содержались женщины-заключенные, вписана в летопись боевых действий. В августе 2024 года Минобороны России сообщило, что здание ИК-11 превратилось в настоящую неприступную крепость для российских бойцов, которые около месяца вели героическую оборону, сдерживая превосходящие силы противника. Стены колонии, сложенные из сверхпрочного железобетона, выдержали прямые удары тяжелого вооружения, залпы минометов и атаки западной бронетехники, включая немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker. Российские военные не раз вызывали огонь на себя, чтобы остановить продвижение врага, и лишь благодаря их беспримерному мужеству удалось сдержать натиск.

Как уточнил Аркадий Гостев, трагедии удалось избежать еще на этапе подготовки к наступлению. Всех сотрудников колонии, личный состав, а также спецконтингент (осужденных) удалось эвакуировать в безопасное место за двое суток до того, как ВСУ начали массированную атаку. Это позволило избежать жертв среди гражданского персонала и заключенных. Сама инфраструктура учреждения была практически полностью уничтожена. Директор ФСИН отметил, что украинские боевики не пощадили даже маленькую часовню, находившуюся на территории колонии, уничтожив и этот символ веры и надежды.

Решение о восстановлении ИК-11 имеет не только практическое значение. Работы по восстановлению планируется начать в ближайшее время, как только позволит оперативная обстановка в приграничном районе.