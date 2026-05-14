Французский истребитель пролетел вдоль границ РФ, Белоруссии и Украины

Многоцелевой истребитель военно-воздушных сил Франции Dassault Mirage 2000D, как пишет РИА Новости, совершил пролет вдоль границ РФ, Белоруссии и Украины.

© Московский Комсомолец

Самолет, как выяснило агентство, изучив полетные данные, поднялся в воздух с военного аэродрома Эмари (Эстония) около 11 часов 10 минут, затем приблизился к границе с РФ и далее взял курс на юго-запад, находясь над Псковско-Чудским озером.

Затем истребитель ВВС Франции пересек территорию трех балтийских стран и Польши. Причем, двигаясь над Польшей, самолет приближался к границам Белоруссии и Украины.

Сейчас Mirage следует вдоль границы Калининградской области, уточняет агентство.