Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с неожиданным сообщением. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция прервала молчание в 11:28 мск. Она передала сообщение со словом «суперзвезда».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

В прошлый раз УВБ-76 была активна 11 мая. Тогда она передала в эфир слова «головчатый», «матоморф», «мэтролук», «негромкий».