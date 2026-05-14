Названы приоритетные цели ВС РФ на западе Украины

Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что под массированные удары в западных регионах Украины могли попасть ключевые логистические узлы ВСУ и склады с оружием из стран НАТО. По его мнению, стратегия ударов призвана парализовать снабжение группировок ВСУ, лишив их оперативных резервов, пишут «Аргументы и факты».

В ночь на 14 мая появилась информация о массированном ударе по военным объектам на Украине. Сообщалось, что повреждения могли получить объекты ВСУ в Ужгороде, Луцке, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.

«Прежде всего, конечно, наносятся удары по логистическим хабам и складам, которые находятся на территории Западной Украины, где складируются вооружения, боеприпасы и другие военные материалы из стран НАТО», - заявил Джерелиевский.

По его словам, речь идет о транзитных точках и местах хранения. Эксперт указал, что ВСУ используют Западную Украину для хранения оружия «в силу ее удаленности».

Он добавил, что огневое воздействие на военную инфраструктуру создает для украинской армии критические трудности. Разрушение налаженных путей транспортировки делает доставку техники и боеприпасов все более трудоемкой задачей.

Джерелиевский добавил, что одновременно с этим удары наносятся по военным объектам в Одессе - втором важнейшем логистическом центре ВСУ. Помимо складов, приоритетными целями остаются объекты транспортной и энергетической инфраструктуры двойного назначения, которые напрямую обеспечивают военные нужды Украины.