Российские «Кинжалы» нанесли жесткий удар по аэродрому ВСУ

Мощный ракетный удар нанесен по аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом в своем Telegram-канале заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, российские войска использовали для поражения объекта три гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ранее Лебедев отмечал, что аэродром в Староконстантинове связывают с размещением авиации и инфраструктуры под западные ракеты и F-16.

Также координатор подполья заявил о прилетах в Хмельницком и Хмельницком районе. Удары пришлись по нефтебазе и объектам Службы безопасности Украины.

Ранее Лебедев сообщил, что в Киеве был нанесен ракетный удар по районе запуска беспилотников ВСУ. Речь идет о частном аэродроме «Чайка», откуда регулярно взлетают реактивные БПЛА и разведывательные дроны.