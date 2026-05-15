Стало известно об ударе «Искандерами» в районе особняков Ермака и Миндича

Российские войска ударили крылатыми ракетами «Искандер» по Козину в Киевской области, где, согласно расследованию, находятся особняки экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

Об ударе сообщает aif.ru.

«Особого внимания заслуживает цель в Козине Киевской области, куда прилетели около четырех крылатых ракет "Искандер-К". В этом районе расположены одни из самых дорогих особняков украинских олигархов», — говорится в публикации.

Российские военные также нанесли удар по неизвестному объекту в районе Дворца в центре Киева.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.