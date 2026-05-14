Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ответный удар по целям на Украине.

Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам, а также объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 14 мая сбили над регионами России 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись 12 российских регионов, среди которых Воронежская, Новгородская, Калужская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.