Ситуация для ВСУ на одном из направлений стала близка к критической. Как сообщает «Царьград», боевики подают сигнал SOS из Донбасса, пока Россия вводит новые правила «воздушной войны».

Обвал обороны

Обстановка на константиновском направлении и в самом городе для ВСУ стала близка к критической. Противник постепенно утрачивает способность держать позиции в городских кварталах. Пехота ВС РФ использует тактику просачивания и заходит малыми группами.

До установления полноценного контроля над населенным пунктом еще далеко, но высока вероятность, что украинские войска не станут удерживать позиции до последнего и в скором времени начнут отход в сторону Дружковки. Там уже организован резервный узел обороны.

Вариативность дальнейших действий ВС РФ остается открытым вопросом. Один из вариантов — снижение интенсивности атаки городской застройки за счет окружения города с огибанием Дружковки и дальнейшим рывком сразу на Краматорск. Выход к его окраинам обрушит всю логистику ВСУ в районе.

На флангах константиновского направления у ВСУ намечается частичный обвал оборонительных порядков. ВС РФ заняли центр населенного пункта Молочарка.

Сигнал SOS

Боевики и офицеры ВСУ тем временем бьют тревогу по поводу остатков ДНР. Боевик с позывным «Мучной» заявил о складывающейся перманентной катастрофе на славянском направлении — украинские источники признают продвижение российских подразделений вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Военные ВС РФ также продвигаются южнее Юрьевки.

Тяжелая ситуация складывается в районе Дибровы. Украинские источники признают, что ВС РФ фактически дожали населенный пункт и пытаются окончательно закрепить тактический успех для дальнейшего давления на следующие рубежи.

Продолжаются бои за Кривую Луку. Одновременно с этим российские военные держат под постоянным давлением Николаевку, которая остается практически последним крупным населенным пунктом противника перед Славянском.

На межевском направлении ВС РФ сохраняют плотный контроль над районом Межевой. Продолжается системное давление в районах Новопавловки и Беляковки.

Новые правила «воздушной войны»

Россия начала «разбирать» военную инфраструктуру Украины. Киев видит в этом начало «финального этапа войны», но, как отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сейчас ВС РФ возвращается к прошлой ведения боевых действий в воздухе, но значительно жестче.

«Били уже не хаотично, а по вполне понятной схеме: аэродромы, логистика, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура, объекты снабжения и распределения техники», — заявил он.

Сразу несколько ударов пришлись по военным аэродромам. Другая серия взрывов прогремела Одесской области, где в последние дни резко активизировались портовая логистика и накопление железнодорожных составов.

«Создается ощущение, что Россия после перемирия начала не просто "возвращать удары", а перепроверять всю вскрытую за последние дни инфраструктуру ВСУ. Причем удары идут с повторениями, доразведкой и повторными заходами по одним и тем же районам. А это уже говорит о попытке гарантированного уничтожения целей», — заявил он.

Лебедев подчеркивает, что после окончания перемирия в честь Дня Победы удары пошли не «для картинки». Российская армия начала работать по узлам устойчивости украинской армии, которые позволяют ВСУ продолжать конфликт.

Ключевыми объектами поражения последних дней стали Долгинцево в Днепропетровской области, железнодорожные узлы, склады ГСМ, ремонтные площадки и объекты скрытого базирования техники. Фиксируются удары по объектам в Кривом Роге, который стал одним из важнейших узлов переброски резервов между югом и Донбассом.

В Хмельницкой области атака была по Староконстантинову — это из ключевых аэродромов ВСУ. Там продолжают концентрировать авиационное вооружение, обслуживать западные системы. Он является не просто аэродромом, а частью всей системы дальних авиационных возможностей Киева.