Минобороны РФ: нанесен удар "Кинжалами" по предприятиям ОПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военным аэродромам и другим объектам. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает "Интерфакс". Массированный удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен за последние сутки в том числе с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны. По данным ведомства, цели удара достигнуты, объекты поражены. 14 мая национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что электроснабжение было нарушено в Киеве и еще в девяти областях Украины из-за ударов по объектам инфраструктуры. До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия с начала года установили контроль над более чем 80 населенными пунктами.