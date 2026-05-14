В России назвали цели ударов по Киеву
Целями российских ударов по Киеву стали подстанции, энергообъекты и предприятия оборонной промышленности, объяснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что это был ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.
Колесник подчеркнул, что нынешние события могут показаться незначительными по сравнению с тем, что последует, если противник не прекратит атаки. Он также обратил внимание на то, что Запад практически открыто объявил о поддержке Украины, поставляет оружие, технику, информацию и людей, но ошибочно полагает, что Россия будет все это терпеть.
«Удары по киевской инфраструктуре и оборонным предприятиям — это пример и наука для западных стран, чтобы они проецировали ситуацию на свою территорию, пока не стало слишком поздно», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли мощные удары ракетами по Киеву. В украинской столице зафиксированы пожары и значительные разрушения. Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, по имеющимся данным, использовался противником для производства беспилотных летательных аппаратов. Также повреждены объекты инфраструктуры.