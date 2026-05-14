Израильская авиация наносит серию ударов по населённым пунктам на юге Ливана и в западной части долины Бекаа.

Об этом РИА Новости сообщил ливанский военно-полевой источник.

«Вражеская авиация начала наносить серии ударов по поселениям на юге Ливана и на западе долины Бекаа», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, под удары попали пять населённых пунктов. Источник также сообщил, что израильские боевые самолёты продолжают находиться в воздушном пространстве Ливана, в том числе над городами Сайда и Набатия.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что за выходные были нанесены удары по 40 военным объектам движения «Хезболла» в Ливане.