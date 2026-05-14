Военнослужащие 113-й бригады территориальной обороны ВСУ попали в плен к российским военным, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. По их словам, пленные сообщили о больших потерях в их подразделении.

«АиФ» отмечает, что пленные солдаты ВСУ также пожаловались на отсутствие ротации в течение нескольких месяцев и на проблемы с продовольствием. По их словам, это связано с атаками дронов по робототехническим комплексам, которые пытаются доставлять провиант.

По словам пленных, командиры ВСУ не эвакуируют тела украинских солдат с передовой. По их мнению, цель заключается в том, чтобы семьи не могли обратиться за выплатами.

«Коррупция, обман - это все процветает», - заявил один из пленных.

Ранее российские военные взяли в плен морпехов из 36-й отдельной бригады ВСУ на константиновском направлении (ДНР). Трое украинских морпехов попали в плен к военным российской группировки войск «Юг». Украинцы заявили, что остались на передовой без продовольствия и боеприпасов, поэтому решили покинуть позиции.