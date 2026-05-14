В МО Польши заявили, что США не будут сокращать воинский контингент в стране

США не планируют сокращать военное присутствие в Польше, ведутся переговоры о его увеличении. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я хотел бы всех успокоить - численность американских военных в Польше не уменьшается, работаем над увеличением их числа", - заявил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Косиняк-Камыш вновь заявил, что решение Вашингтона об отмене отправки в Польшу 4 тыс. военных связано с процессом "реорганизации" американских войск в Европе. Политик добавил, что он и глава Генштаба польской армии Веслав Кукула созванивались с американским военным руководством по этому вопросу.

Министр также подчеркнул, что Вашингтон вместе с тем пока не принимал решения и по увеличению контингента в Польше.

Накануне порталы Defense News и Army Times сообщили со ссылкой на Пентагон об отмене Вашингтоном решения об отправке в Польшу 4 тыс. военнослужащих. Всего на польской территории на постоянной и ротационной основе размещены около 10 тыс. американских военных.