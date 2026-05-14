Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о неизменности позиции России в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, Москва никогда не отказывалась от дипломатических методов.

На 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран — участниц ШОС он подчеркнул, что устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, сообщает «Интерфакс».

«Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования, в том числе от конструктивного посредничества других государств», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что российская армия имеет прочную стратегическую инициативу и продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.