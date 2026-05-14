США остановили переброску нескольких тысяч военных в Польшу

США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Представитель Министерства обороны рассказал, что решение о приостановке развертывания бронетанкового подразделения американцы огласили 13 мая, на встрече между Европейским командованием США и штабом армии США в Европе и Африке.

«Американские официальные лица заявили, что отмена развертывания второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих, является частью более широкой реконфигурации американского военного присутствия в Европе и что, вероятно, будут предприняты дополнительные шаги», — пишет газета.

Также отмечается, что, хотя бригада и направлялась в Польшу, некоторые ее подразделения могли действовать и в других частях Европы. Официальные лица рассказали, что в армии США некоторые были удивлены решением отменить уже идущую операцию.

При этом высокопоставленный военный чиновник НАТО заявил, что альянс сохранит серьезное военное присутствие на восточном фланге альянса. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш Польши в соцсетях отметил, что шаг американцев «не касается» Варшавы, а связан с «ранее объявленным изменением присутствия некоторых американских вооруженных сил в Европе».

WSJ отмечает, что сокращение американского контингента в Европе приведет к тому, что численность солдат США в Европе вернется к уровню 2022 года, до начала военного конфликта России и Украины.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского военного контингента в Германии. Затем стало известно, что Вашингтон выведет около пяти тысяч солдат США из ФРГ в течение года. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова принять выведенных из ФРГ американских военных.

Источники Bloomberg рассказали, что в НАТО ожидают, что США выведут войска не только из Германии.

13 мая генсек НАТО Рютте заявил, что присутствие войск США в Европе все еще «огромно» и демонстрирует «явную приверженность» американской администрации своим союзникам.