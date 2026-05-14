«Ростех» представил «Бекас» для обнаружения малых БПЛА

Комплекс для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Бекас» представили на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» в Казани. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Ожидаем существенное внимание к комплексам мониторинга воздушного пространства "Бекас", которые с высокой эффективностью обнаруживают любые малые беспилотники», — говорится в сообщении.

Радиолокационный комплекс способен непрерывно работать более суток. «Бекас» обнаруживает малые БПЛА различного типа. Комплекс можно устанавливать на транспортные средства. Также «Бекас» способен обеспечивать безопасность в ходе проведения массовых мероприятий.

В апреле заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр сообщила, что гарантированное обнаружение атакующих дронов обеспечивает эшелонированная система защиты.