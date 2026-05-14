Мощные взрывы в Харьковской области: что стоит за «холодным расчетом» ВС РФ

Атака ВС России по Харьковской области не была спонтанной акцией, за ударами стоит холодный расчет. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее взрывы были фиксировали в окрестностях Волчанска, Шевченково, в Купянском районе, Балаклее и непосредственно в Харькове.

По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, удары стали частью систематических боевых действий и нанесены по промышленным и военным объектам. Особое внимание военный эксперт обратил на то, что под удар попали районы Чугуев-1 и Чугуев-2 в Харьковской области.

«Это промышленные территории, где еще со времен Советского Союза производили достаточно большое количество военной техники, работали на военно-промышленный комплекс СССР и Украины. Я думаю, что там и до сих пор идут ремонт танковой и бронетанковой техники, разработка и сборка беспилотных летательных аппаратов, возможно, ракетных двигателей, в том числе для ракет типа «Фламинго»», — пояснил он.

Также под ударом оказалась и Балаклея, где, по словам Матвийчука, собирается «все, что НАТО отправляет на Украину». Огромные по площади склады, сохранившиеся еще с советских времен, используются для хранения боеприпасов и организации сборочных цехов беспилотников, заметил аналитик.

А в самом Харькове целями были выбраны не только танковый и тракторный заводы, но и два мощных авиационных предприятия.

«Кроме того, в Харькове находятся два научно-исследовательских института, занимающихся ракетными и даже ядерными технологиями», — пояснил Матвийчук.

Приоритетной целью для систематических ударов, по данным военного эксперта, продолжает оставаться направление Купянск — Волчанск. Удары здесь стали в том числе и политическим сигналом Владимиру Зеленскому, заметил полковник в отставке.

«Здесь очень уместно подчеркнуть, что это наш ответ на те террористические атаки по гражданским объектам, которые наносит Украина», — заявил Матвийчук, добавив при этом, что уничтожение объектов, повышающих боеспособность Вооруженных сил Украины, напрямую парализует систему управления противника.

Напомним, что ранее российские военные нанесли удар возмездия «Искандерами» по военным целям на Украине в ответ на удары по Ржеву, где пострадали три пятиэтажных жилых дома, и Перми, где один из беспилотников также попал в жилой многоквартирный дом.