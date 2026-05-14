Мощные взрывы в Харьковской области: что стоит за «холодным расчетом» ВС РФ
Атака ВС России по Харьковской области не была спонтанной акцией, за ударами стоит холодный расчет. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее взрывы были фиксировали в окрестностях Волчанска, Шевченково, в Купянском районе, Балаклее и непосредственно в Харькове.
По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, удары стали частью систематических боевых действий и нанесены по промышленным и военным объектам. Особое внимание военный эксперт обратил на то, что под удар попали районы Чугуев-1 и Чугуев-2 в Харьковской области.
«Это промышленные территории, где еще со времен Советского Союза производили достаточно большое количество военной техники, работали на военно-промышленный комплекс СССР и Украины. Я думаю, что там и до сих пор идут ремонт танковой и бронетанковой техники, разработка и сборка беспилотных летательных аппаратов, возможно, ракетных двигателей, в том числе для ракет типа «Фламинго»», — пояснил он.
Также под ударом оказалась и Балаклея, где, по словам Матвийчука, собирается «все, что НАТО отправляет на Украину». Огромные по площади склады, сохранившиеся еще с советских времен, используются для хранения боеприпасов и организации сборочных цехов беспилотников, заметил аналитик.
А в самом Харькове целями были выбраны не только танковый и тракторный заводы, но и два мощных авиационных предприятия.
Приоритетной целью для систематических ударов, по данным военного эксперта, продолжает оставаться направление Купянск — Волчанск. Удары здесь стали в том числе и политическим сигналом Владимиру Зеленскому, заметил полковник в отставке.
Напомним, что ранее российские военные нанесли удар возмездия «Искандерами» по военным целям на Украине в ответ на удары по Ржеву, где пострадали три пятиэтажных жилых дома, и Перми, где один из беспилотников также попал в жилой многоквартирный дом.