ПВО России за ночь сбили 355 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников противника самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи (с 23:00 мск до 07:00 мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей", - сообщили в ведомстве.