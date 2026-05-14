Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения. Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, наемниками была доукомплектована украинская 21-я механизированная бригада (ОМБр) в районе Большой Рыбицы Сумской области.

© Lenta.ru

Украинские волонтеры в свою очередь подтверждали, что колумбийцы были переброшены на позиции без обеспечения.

До этого иностранные наемники ВСУ жаловались на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем, а также на чуму.

Ранее же стало известно, что бойцы 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины оставляют позиции под Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР), бросая наемников на произвол судьбы.