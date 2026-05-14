Освобожденные из плена россияне рассказали об «убивающих» инъекциях от ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вводят неизвестные медицинские препараты российским военнопленным, перед этим предупреждая о смерти. Об этом в разговоре с МИД РФ Родион Мирошник со ссылкой на показания освобожденных россиян.

«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат. Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции», — добавил Мирошник.

Посол отметил, что пока неизвестно, какие именно препараты вводятся пленным. Идет расследование.

Ранее стало известно, что Россия вернула из украинского плена уже 3,7 тысячи военных. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также отметила, что установлена судьба еще 9083 бойцов.