ВСУ попытались нанести удар по Мариупольскому театру

Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически пытаются нанести удары по Мариупольскому драмтеатру, средства противовоздушной обороны (ПВО) регулярно уничтожают украинские дроны. Об этом сообщил гендиректор театра Игорь Солонин в беседе с РИА Новости.

«Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их… Буквально 100 метров. Вполне возможно, что цель - театр, потому что там, по большому счету, если вы видели, там вокруг театра только жилые дома», — рассказал Солонин.

Гендиректор подчеркнул, что атаки ВСУ вызывают беспокойство у коллектива театра.

Здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом 16 марта 2022 года. В Минобороны России сообщили, что заминированное здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией).

В декабре 2025 года Мариупольский драмтеатр восстановили и открыли.