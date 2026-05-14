Заместитель командира российского штурмового отряда 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Мевлуд Джамаршвили в разговоре с Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Новопавловки в Днепропетровской области.

«Только в нашей зоне ответственности на юге Новопавловки противник потерял до взвода личного состава», — заявил военнослужащий.

До этого стало известно о том, что 425-й «мясной полк» главкома ВСУ Александра Сырского несет большие потери в Сумской области в районе населенного пункта Новодмитровка.

Кроме того, украинские военные под Харьковом были вынуждены оперативно сменить тактику из-за активности российских дронов.