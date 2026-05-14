В Киеве произошли повторные взрывы на фоне атаки дронов и баллистики

В окрестностях Киева произошли новые взрывы, сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

"Страна.ua" пишет, что столицу республики "атакует баллистика". Информацию о взрывах подтвердил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Он заявил о массированной атаке врага на город и призвал горожан оставаться в укрытиях. По его словам, кроме баллистики, по столице ударили дроны. Их обломки упали на крышу пятиэтажки, что и привело к возгоранию, и на дорогу. До этого взрывы на фоне воздушной тревоги произошли в городе Черкассы в центральной части Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.